Ölümlü kaza anı güvenlik kamerasında

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletiyle uygulama noktasından kaçan Kemal Erdi Şimşek'in (30), yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'e (75) çarparak ölmesine neden olan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DUR İHTARINA UYMADI

Kaza, 10 Ocak günü saat 10.30'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki kontrol noktasında, 01 EZH 77 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Kemal Erdi Şimşek, kaçmaya başladı. Motorize yunus ekiplerinin de peşinde düştüğü Şimşek, yüksek hızla Karataş Caddesi'nde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'a çarptı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen genç adam başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde motosikletin çarptığı Ahmet Tuğal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada bölgeye gelen Tuğal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Tuğal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastaneye kaldırılan Şimşek'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahmet Tuğal'ın yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen motosikletten kaçmaya çalıştığı ancak başaramayınca çarpışma sonucu yola savrulduğu görüldü. Motosikleti devrilen sürücü Kemal Erdi Şimşek'in 246 metre sürüklendiği tespit edildi.