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açıklandı! 11 Ocak 2021 ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile ortaklığında haftalık olarak Pazartesi ve Cuma günleri ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) açıklandı. üzerinden kupon dolduran ve büyük ikramiye kazanma umuduyla bugünkü şanslı numaraları bekleyen şans oyunu severler 11 Ocak MPİ açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Bu başlık altında - sayfası bilgilerine erişebilir ve kazandıran numaralarla biletinizi kontrol edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 07:26 Son Güncelleme: 12.1.2021 07:28 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı! 11 Ocak 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri MP TV ile Youtube üzerinden yapılan MPİ On Numara sonuçları bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşti. Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler, şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazananı olmak amacıyla bilet kontrolü yapmak için 11 Ocak MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalar yapıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (11 OCAK 2021 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online ile 11 Ocak MPİ On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ocak On Numara sonuçları: 6 - 7 - 14 - 16 - 17 - 19 - 26 - 33 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 46 - 51 - 52 - 57 - 61 - 62 - 67 - 73 - 78


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO 11 OCAK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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On Numara sonuçları açıklandı! 11 Ocak 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
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