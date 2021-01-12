Otel sahibinin fuhuşa yer temin etmekten 4 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği ihbarını alan emniyet güçleri takip ettiği genç kadının girdiği otele baskın düzenledi. Olay İstanbuş Beyoğlu'nda meydana geldi. Emniyet güçleri sokakta fuhuş yapıldığı yönünde ihbar alması üzerine 23 yaşındaki D.Ü.'yü takibe aldı. Uzun süren takibin ardından genç kadının yanına gelen bir kişiyle fiyat pazarlığına başladı. Taksim'de takibe alınan ikili bir süre sonra günlük kiralık ev olarak tabir edilen otele giriş yaptı.

OTELE BASKIN DÜZENLENDİ

Emniyet güçleri tarafından otele yapılan baskında yakayı ele veren ikili ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakolda ifade veren B.A., isimli genç adam D.Ü., ile cinsel ilişkiye girmek amacıyla 200 liraya anlaştıklarını daha sonra otele gittiklerini anlattı. D.Ü., ise para karşılığında ilişkiye girdiğini kabul ederek otelle bir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

KİMLİK KAYDI YAPMAYAN OTEL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İkilinin otele girdiği sırada kimlik ibraz etmeden kayıtsız oda tuttuklarını tespit eden emniyet güçleri bu kez otel sahibi Ö.G.'yi gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Karakolda ifade veren işletmeci ikiliyi tanımadığını kimseyi fuhuşa teşfik etmediğini ve yer temininde bulunmadığını söyledi.

OTEL SAHİBİNE FUHUŞA YER TEMİN ETMEKTEN DAVA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı otele sahibi hakkında soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında D.Ü.'nün Ö.G.'ye otele girdiği sırada para verdiğini belirledi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda alınan mağdur ve tanık ifadelerini baz alarak şüpheli Ö.G. hakkında 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Aracılık, Yer Temin Etmek' suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.