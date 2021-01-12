Parklara farklı türlerden ağaçlar dikilecek

Eyyübiye Belediyesi, yapılacak olan parklara ekimi yapılacak farklı konseptlerdeki ağaç türlerini barındıran fidanlık alanıyla da aynı zamanda tasarruf sağlıyor.

Fidanlık alanını beraberinde Belediye Başkan yardımcıları Ali Çiftçi, Abdullah Toprak ve ilgili birim amirleriyle birlikte ziyaret eden Kuş, alanda süren çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. 12 parkın açılışını yapan, birçok park yapımının çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, yapılacak yeni parklara ekimi yapılacak farklı konseptlerdeki ağaç türlerinin bakım ve gelişimini de yapıyor. Alanda incelemelerde bulunan Kuş, "Yemyeşil Eyyübiye için durumdan çalışmaya devam edeceğiz durmak yok yola devam." dedi.