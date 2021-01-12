Plakadan araç sahibi öğrenme nasıl yapılır? Plakadan araç sahibi sorgulama

İkinci el araç sahibi olmak isteyen kişileri yakından ilgilendiren detaylardan biri aracın özelliklerinin yanı sıra, aracın geçmiş senelerdeki hasar kaydını öğrenmektedir. Yani ikinci el araba alacakların aracın hasar kaydını sorgulaması son derece önem taşımaktadır. Böylelikle ikinci el araba alacaklar arabanın kasko bilgilerine, aracın kaç kere el değiştirdiğine ve aracın son sahibini öğrenmek açısından plaka sorgulama işlemi yapmaları tavsiye edilir. Aynı zamanda plakadan araç sahibi öğrenmenin avantajlarından bazıları da aracın önceden kaza yapıp yapmadığı, ne kadar hasar oluştuğu ve servis sırasında hangi parçalarının değiştiği ve bu parçaların orijinal olup olmadığı konusunda bilgi almanızı sağlamasıdır. İşte plakadan araç sorgulama hakkında tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

PLAKADAN ARAÇ SAHİBİ ÖĞRENME

Bazı durumlarda aracın sahibinin kim olduğu hakkında fikir sahibi olmak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla da plakanın kime ait olduğunu öğrenmemiz gerekir. Aracın sahibinin öğrenilmesi için ise plaka numarasının devreye girmesi gerekir. Yani plaka, aracın kimin adına kayıtlı olup olmadığını, bir kaza geçirip geçirmediğini ve araçların ne zaman trafiğe çıktığı gibi bilgilere ulaşılmasına yardımcı olur.

PALAKADAN ARAÇ SAHİBİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Plaka dan araç sorgulama işlemi ne yazık ki gizlilik ilkeleri ve kişisel verilen korunması adına yapılamamaktadır. Ancak araç plakası üzerinden ede edilen durumların, araç sorgulama işlemlerinin tam olarak nereden yapılması gerektiğine bu başlık altından ulaşmanız mümkün.

PLAKADAN ARAÇ SAHİBİ ÖĞRENME

Plakadan araç sahibi öğrenmek için yardım alabileceğiniz ilgili alanlar şu şekildedir;

E-devlet araç sahibi sorgulama

Trafik tescil müdürlüğü ve emniyet müdürlükleri

Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri

Vergi daireleri

TÜVTÜRK muayene istasyonları

PLAKA KİME AİT NASIL ÖĞRENİLİR?

E-Devlet sistemi ile araç plakası hizmeti de vatandaşlara sunulmaktadır. Aracın plakası sorgulandığında araca yönelik çarpma ve kaza gibi durumlarla ilgili bilgi alınmalıdır. EDevlet yolu ile sorgulama yapmak için turkiye.ov.tr adresine girişin sağlanması gerekir. Aynı zamanda edevlet sistemine, mobil imza, T.C. kimlik kartı, edevlet şifresi ya da internet bankacılığı yolu ile giriş yapılabilir. Sayfaya girdikten sonra eHizmetler bölümünden Emniyet Genel Müdürlüğü seçilir ve "Araç Plaka Sorgulama" bölümünden sorgulama işlemi başlatılır. Plaka sorgulama işlemi sayesinde aracın, rengi, modeli, çalıntı olup olmadığı, belge tarihi gibi bilgilere ulaşılabilir.

PLAKADAN İSİM BULMA

Gizlilik ilkleri nedeniyle tek başına plaka numarası araç sahibine ulaşmanızı ve sorgulama yapmanız açısından yeterli değildir. Ancak, olası bir sorunla karşılaştığınızda Emniyet birimlerine durumu izah ederek bu konu üzerinde yardım alabilirsiniz. Bilgiler gerekli görüldüğü takdirde sizinle paylaşılacaktır, aksi halde bilgilerin verilmesi mümkün olamaz.

ONLİNE PLAKA SORGULAMA

Plaka sorgulama işlemlerini yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hizmet bölümünden yararlanabilirsiniz. Sisteme girecek olanlar ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi istenen tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sunmuş olduğu devletdestekli.com internet sitesi üzerinden online plaka sorgulama işlemi ile aracın hasar ve trafik cezaları ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.

PLAKA SORGULAMA NUMARASI

Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom gibi telefon operatörleri üzerinden SMS aracılığı ile vatandaşlar araç detay bilgileri, hasar geçişi ve esper raporuna göre değişen parçalar hakkında bilgilere ulaşabilirler. Bunun için Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom kullanıcıları 5654'e SMS göndererek sorgulama işlemlerini yapabilirler. Ancak bu numara ile yapılan kısa mesaj işleminin her sorgulama da 11 TL. tutarı ödenmektedir. Hasar geçmişini sorgulamak için plakayı yazın, 5664'e SMS gönderin. Böylelikle aracın plakasında bir değişiklik yapılmış bile olsa hasar geçmişini öğrenebilirsiniz.