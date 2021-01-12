Sahte banknotla başlayan kan davası barışla sonuçlandı

Batman'da 2019 yılında Kültür Mahallesi semt pazarında bir grup ile pazarcı esnafı arasında 100 TL'lik sahte banknot yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyürken silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada tarafları ayırmak isteyen işportacı 24 yaşındaki Deniz Özbek, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaranmış kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Özbek ve Deniz aileleri arasında başlayan ve 15 günlük nişanlı olan Deniz Özbek'in ölümüyle sonuçlanan kan davasının büyümemesi için AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve İl Başkanı Akif Gür devreye girerek iki tarafı barıştırmaya çalıştı. Milletvekili Özdemir ve İl Başkanı Gür, iki aile arasındaki husumeti sonlandırmak için çeşitli görüşmeler yaptı. Kentte bulunan bir konferans salonunda pandemi kurallarına uygun bir şekilde bir araya getirilen Özbek ve Deniz aileleri üyeleri, iki kişi tarafından tutulan Kur'an- Kerim'in altından salavat eşliğinde geçerek salona girdi. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve Kürtçe dualar okundu.

HER İKİ AİLEYE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Barış töreninde konuşan Milletvekili Özdemir, "İki ailemizin geçmişte aralarında oluşan bir musibetin sona ermesi için memleketimizin bütün kanaat önderleriyle bir aradayız. İlk günden bu güne kadar bu sulh için emek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Memleketimizin böyle olayların karşısında elini taşın altına koyabilecek aksakallı kanaat önderleri var ve onlara görev düşüyor. Yıldız ve Özbek ailesi üyelerinin kendilerinden fedakârlık ederek geçmişteki bu musibetin ortadan kalkması için katkı sundukları için onlara teşekkür ediyoruz" dedi.