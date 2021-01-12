Sahte sigara satıyorlardı! 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de, bir iş yerinde sahte sigara satışı yaptığı tespit edilen biri çocuk üç şüpheli gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, adreste gerçekleştirilen aramalarda 200 kilo tütün ile binlerce boş makaron ele geçirildi. Polisin iş yerini basıp sahte tütün imalatının yapıldığını tespit ettiği o anlar, kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Meclis Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde iki çocuğun sahte sigara satışı yaptığı yönünde ihbar alan Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri, konuyla alakalı bir çalışma başlattı. Söz konusu adrese baskın düzenleyen polis, iş yerinde bulunan İ.A. (44), B.A. (42) ve Z.A. isimli bir çocuğu gözaltına aldı.

BİNLERCE BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ



Adreste gerçekleştirilen aramalarda, 200 kiloya yakın kıyılmış tütün ve kilitli poşetler içerisinde satışa hazır şekilde bulunan dört bin 500 adet boş makaron ele geçirildi.

BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ



Adrese baskın yapan polis, iş yerinde yapılan sahte sigara imalatını da anbean görüntüledi. Boş makaronların doldurulduğu o anlar, polis kamerası tarafından işte böyle kaydedildi.