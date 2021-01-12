Samsunlu aile korona nedeniyle 5 ferdini kaybetti! Halaları da hayata tutunamadı

TOPRAĞA VERİLDİ



Çarşamba'da 4 yakınının ardından kendisi de koronavirüsten yaşamını yitiren Mesure Akbaş için Muşcalı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Akbaş, kılınan namazın ardından toprağa verildi.



'BU ACI BİZİ YIKTI'



Aileleri için çok üzücü bir durum yaşandığını söyleyen Mehiye Akbaş, "Görümcemin büyük oğlu Kenan'ı ilk olarak kaybettik. Onun peşi sıra eşimi ardından da diğer iki kardeşler vefat etti. Son olarak yengemiz olan Mesure Akbaş'ı kaybettik. Elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah kimselerin başına gelmesin bu acı. Bu acı bizi yıktı, söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" dedi.