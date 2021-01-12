Samsunlu aile korona nedeniyle 5 ferdini kaybetti! Halaları da hayata tutunamadı

Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan'ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan'ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
HALALARI DA KURTARILAMADI
Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 23 Aralık'ta hayatını kaybeden Teyfik Akbaş'ın ardından Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Vefat eden Emirhan kardeşlerin annesi Fatma Emirhan'ın ise koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi. 1 ay içinde 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Çarşamba'da 4 yakınının ardından kendisi de koronavirüsten yaşamını yitiren Mesure Akbaş için Muşcalı Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Akbaş, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
'BU ACI BİZİ YIKTI'
Aileleri için çok üzücü bir durum yaşandığını söyleyen Mehiye Akbaş, "Görümcemin büyük oğlu Kenan'ı ilk olarak kaybettik. Onun peşi sıra eşimi ardından da diğer iki kardeşler vefat etti. Son olarak yengemiz olan Mesure Akbaş'ı kaybettik. Elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah kimselerin başına gelmesin bu acı. Bu acı bizi yıktı, söyleyecek bir şeyimiz kalmadı" dedi.
'PEŞ PEŞE VEFAT ETMELERİ HEPİMİZİ YIKTI'
Babaları Teyfik Akbaş'ı zatürre şüphesi ile hastaneye yatırdıklarını belirten Atanur Akbaş, "Koronavirüs de eklenince babamı kaybettik. Halamı da kaybettiğimiz için üzüntümüz büyük. Emirhan kardeşler yetim büyüdüler. Peş peşe vefat etmeleri hepimizi yıktı. Ben buraya Ankara'dan geldim. Bir cenazeyi toprağa verip Ankara'ya döndük. Sonrasında tekrar cenazemiz oldu Samsun'a geldik. Bu işi basite almamamız gerekiyor. İçimizden birileri vefat edince gerçekleri gördük. Bizim içimize gelene kadar bu işi basite alıyorduk. Bu iş sadece yaşlılardan çıktı. Gençler de kendilerine çok dikkat etsin. Vefat eden kuzenlerim de çok gençti" diye konuştu.