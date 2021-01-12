Şanlıurfa'da gofret yüklü tır yandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, seyir halindeki gofret yüklü tır, çıkan yangında alev topuna döndü.

Olay Şanlıurfa- Birecik karayolunun 8. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Birecik'ten Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen gofret yüklü tırdan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların çıktığını fark eden sürücü, karayolu üzerinde bulunan araç cebine girerek araçtan indi. Araçtan yükselen alevlere müdahalede kendi imkânları yetersiz kalan sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen tıra su sıkarak müdahale etti. Dorsesi dolu tırdaki alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. TIR, kullanılamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekipleri TIR'daki yangının çıkış nedenini araştırıyor.