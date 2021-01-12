Şanlıurfa’da kanal yine bir can aldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçenin Boydere kırsal mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre 2 yaşındaki Ayşegül D. oyun oynarken mahalleden geçen sulama kanalına düştü. Kanala düştüğünü gören aile hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılan küçük kız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Şanlıurfa eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Küçük kız burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.