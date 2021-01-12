Şanlıurfa’nın seslerini burada topladı

Şanlıurfa'da yıllarca yaptığı eserlerle kulakların pasını silen Kılıç, Mesleğe Tenekeci Mahmut'un öğrencisi olarak başlıyor. 39 yıldır da kasetçilik mesleğini severek yapan Sanatçı Kılıç, değerli sanatçılarında unutulmaması için kasetlerinin arşivini yapıyor.

"HEM BESTELEDİM, HEM SESLENDİRDİM"

Bütün eski sanatçıların kasetlerini arşivlediğini belirten Kemal Kılıç şu sözlere yerverdi: "1982 yılından bu yana kasetçilik mesleği ile uğraşıyorum. Ben burada kasetleri arşivliyorum yaklaşık 1960 yıllara ait kasetler bende bulunmaktadır. Şuanda genellikle arşivciler gelip alıyor. Günümüzde artık teknoloji geliştiği için kimse gelip kaset almıyor. Bende bulunan tüm kasetler orijinaldir. Şuanda bu kasetleri teyplere taktığınız zaman çalışır. Şuanda kimse kaset alıp teyplerde çalışmıyor. Şimdi daha çok flaş beleklere istedikleri müzikleri takıp dinleyebiliyorlar. Bana göre bu kasetleri dinlemek daha güzel daha ilham verici oluyor. Örneğin Seyfettin Sucu, Abdurrahman Kepekçi gibi Şanlıurfa'nın değerli sanatçılarının tüm kasetleri bende bulunmaktadır. Ben kendim 1982 yılında Tenekeci Mahmut'un öğrencisiydim. Yaklaşık 10 yıl boyunca onun korosunda çalıştım. Daha sonra kendi albümlerimi yaptım. 1983 yılında yaklaşık 6 tane kendi albümümü yaptım. Ben kendi yazdığım eserleri veya başka kişilerin yazdıklarını söylüyorum. En son yaptığım albüm Antep Elinde türküsüdür. Bu albümümde baya tutuldu" ifadelerini kullandı.

"KASETLERİN NEREDE ÇALINDIĞINI BİLMEYENLER VAR"

Yeni nesil çok eski kasetleri bilmediğini ifade eden Kılıç, "Bana gelenler nerde çalındığını dahi bilmiyor. Bende bulunan kasetlerde eski yallara ait olanlar bulunmaktadır. Benden genellikle arşivciler gelip alır. Bende onların sayesinde buradayım bende onlar için kasetleri burada arşivliyorum. Buraya gelenler genellikle eski sanatçıların eserlerini daha çok beğendiklerini söylüyor. Eski sanatçılarımızın yaptığı eserler ve sesleri daha çok insanı etkiliyor. Sanatçı olmak için illa bir şeyler yaşamak gerekmiyor. Ben kendi eserlerimi öylesine yazdım" dedi.

"MESLEĞİN MERAKLISI OLDUĞUM İÇİN YAPIYORUM"

Kasetçilik mesleğinin herhangi bir gelir kaynağı olmadığını tamamen meraklısı olduğu için yaptığını kaydeden Sanatçı Kemal Kılıç, "Ben bu işi maddi yönden değil tamamen sevdiğim ve merak ettiğim için yapıyorum. Tek geliri burada flaş beleklere müzik yüklüyorum o kadar. Bende bu mesleğe meraklıyım arşivciyim eskiye ait kasetleri burada arşivliyorum. Yoksa burada kimse kasetlerin yüzüne bakmıyor. Bakılmadığı zamanlarda değerli sanatçılarda unutuluyor. Bende herkesin kasetleri var. İbrahim Tatlıses'in mahalli bantları bile bende bulunuyor. Bende mesleğime ilginin gösterilmesini yeni nesillere tanıtılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.