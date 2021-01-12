Satması için verdiği tabancayla vuruldu

Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi Bakraç Sokak'ta 9 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Adnan H., çay içmek için mahallede bulunan bir çay ocağına gelmiş ve bu sırada olay yerine gelen silahlı bir saldırgan tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bacağından vurulan Adnan H. ise hastaneye kaldırıldı.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAKALANDILAR



Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kağıthane Polisi, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, olaydan sonra buluştuklarını tespit ettiği Ahmet K. ve Mervan K.'yı aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

SİLAHI SAT PARANI AL



Gözaltına alınan Ahmet K.'nın polise verdiği ifadesinde silahlı saldırıyı gerçekleştirenin kendisi olduğunu itiraf ederek Adnan H.'nin kendisinden borç aldığını ileri sürdü. İddiaya göre şüpheli Ahmet K., kendisinden borç alan Adnan H.'den borcunu ödemesini istedi. İddiaya göre Adnan H., borçlu olduğu Ahmet K.'ya, elinde bulunan bir tabancayı vererek, bunu sat 250 liranı al dedi. Silahı teslim alan Ahmet K., silahı satamayınca Adnan H.'yi görüşmeye çağırdı. Şüpheli, parasını ödemediği gerekçesiyle sinirlendiği Adnan H.'yi kendisine verdiği silahla yaraladı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan Ahmet K. ve Mervan K., emniyetteki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Mervan K. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.