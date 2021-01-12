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Satması için verdiği tabancayla vuruldu

Kağıthane’de bulunan bir çay ocağının önünde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli yakalandı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polislerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde “Bana borcu vardı, şu silahı sat 250 liranı al dedi. Borcumu ödemeyince sinirlendim vurdum” dediği ileri sürüldü.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 15:47 ABONE OL
Satması için verdiği tabancayla vuruldu

Kağıthane'nin Sultan Selim Mahallesi Bakraç Sokak'ta 9 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Adnan H., çay içmek için mahallede bulunan bir çay ocağına gelmiş ve bu sırada olay yerine gelen silahlı bir saldırgan tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, bacağından vurulan Adnan H. ise hastaneye kaldırıldı.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAKALANDILAR

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kağıthane Polisi, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, olaydan sonra buluştuklarını tespit ettiği Ahmet K. ve Mervan K.'yı aynı gün içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

SİLAHI SAT PARANI AL

Gözaltına alınan Ahmet K.'nın polise verdiği ifadesinde silahlı saldırıyı gerçekleştirenin kendisi olduğunu itiraf ederek Adnan H.'nin kendisinden borç aldığını ileri sürdü. İddiaya göre şüpheli Ahmet K., kendisinden borç alan Adnan H.'den borcunu ödemesini istedi. İddiaya göre Adnan H., borçlu olduğu Ahmet K.'ya, elinde bulunan bir tabancayı vererek, bunu sat 250 liranı al dedi. Silahı teslim alan Ahmet K., silahı satamayınca Adnan H.'yi görüşmeye çağırdı. Şüpheli, parasını ödemediği gerekçesiyle sinirlendiği Adnan H.'yi kendisine verdiği silahla yaraladı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ahmet K. ve Mervan K., emniyetteki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Mervan K. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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Satması için verdiği tabancayla vuruldu
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