Sigara ve tütün kaçakçılarına geçit yok

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bugün bir operasyon düzenledi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, alınan duyumlar üzerine takibe alınan bir iş yeri ve bir durdurulan araç içerisinden gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda 200'lük toplam 184 kutuda 36 bin 800 adet içine kıyılmış tütün doldurulan satışa hazır halde makaron, 20'lik 200 şeffaf poşetler içerisinde içine kıyılmış tütün doldurulan satışa satışa hazır hale getirilen 4 bin adet dolu Makaron, 19 Kg üzerinde uyarıcı yazılar bulunan ambalajlı bandrolsüz kaçak tütün, 31 Kg açık tütün, 50 gram 5 adet nargile tütünü ve içeride gizli zulası bulunan, TAPDK belgesi olmadan faaliyet gösteren bir işyerinden yapılan aramada 9 kg değişik markalarda ambalajlı tütün ele geçirildi. Çalışmalar ile ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.