Sıvı yağı böyle çaldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde farklı yerlerde hırsızlık yapan 5 kişi polisin yaptığı çalışmalarda tespit edilerek yakalandı. Zanlılardan birinin bir işyerinin önündeki 5 kilogramlık 2 sıvıyağ bidonunu çaldığı sıradaki rahatlığı ise dikkat çekti.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede işyerlerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar için şikâyetlerin olduğu işyeri güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kamu kurumu, bir depo ile bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan M.Ç.'nin bir marketin önündeki tezgâha bırakılan 5 kilogramlık yağ bidonunu bir süre inceledikten sonra müşteri gibi davranarak alıp uzaklaşması dikkat çekti. Emniyete getirilerek haklarında yasal işlem başlatılan A.Y., İ.H.A., İ.H.N.K., M.Ç. ve H.Ö. işlemlerinin bitmesinin ardından adli makamlara sevk edildi.