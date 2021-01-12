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Şoför yatağından 12 kilo esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından takip alınarak durdurulan bir Tır’da,yapılan aramalar sonucu,  şoför yatağının  üst kısmındaki bölmeden  11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 12.1.2021 18:38 ABONE OL
Şoför yatağından 12 kilo esrar çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyat yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucu, takibe aldıkları bir Tır'ı TEM otoyolu üzerinde durdurdu. Araçta dedektör köpek tarafından yapılan aramalarda, şoför yatağının üst kısmındaki bölmeden çıkan el valizlerinden 11 paket halinde 11 kilo 950 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Şoför yatağından 12 kilo esrar çıktı
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