Son dakika: Ağıla giren adam gözlerine inanamadı! Pitbull köpeği 3 koyunu telef etti...

Bu arada Meclis Üyesi de olan veteriner hekim Şükrü İrimağzı da olay yerine çağrıldı. Yapılan ilk inceleme sonrası ağız bölümleri parçalanan koyunların hızla kesilmesine karar verildi. Jandarma yaptığı inceleme sonrası köpek sahibini buldu. İfadesi alınan ve ismi açıklanmayan köpek sahibi pitbull cinsi köpeğin bağlı olduğu yerden serbest kaldığını belirttiği öğrenildi.