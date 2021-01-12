SON DAKİKA! Aynı aileden 5 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi...

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan'ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocak'ta yaşamını yitirdi.



Dr. Necati Emirhan