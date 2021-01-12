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SON DAKİKA! Aynı aileden 5 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi...

'da 1 ay önce koronavürüse yakalanan dayıları Tevfik Akbaş'ı kaybeden esnaf Kenan Emirhan, doktor Necati Emirhan ve öğretmen Selman Emirhan kardeşlerin aynı hastalığa yakalanarak yaşamını yitirmesi tüm kenti yasa boğmuştu. Son dakika haberine göre koronavirüsün hayattan kopardığı kardeşlerin ardından halaları Mesure Akbaş da koronavirüse yenik düştü. 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:36 Son Güncelleme: 12.1.2021 15:12 ABONE OL
SON DAKİKA! Aynı aileden 5 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi...

Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan'ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı.


Tevfik Akbaş

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan'ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocak'ta yaşamını yitirdi.


Dr. Necati Emirhan

HALALARI DA KURTARILAMADI

Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 23 Aralık'ta hayatını kaybeden Teyfik Akbaş'ın ardından Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.


Kenan - Necati - Selman Emirhan

Vefat eden Emirhan kardeşlerin annesi Fatma Emirhan'ın ise koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi.

1 ay içinde 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.


Mesure Akbaş

Yaşamını yitiren Mesure Akbaş'ın cenazesi bugün Çarşamba'da bulunan memleketi Muştalı köyünde toprağa verilecek.

SON DAKİKA! 1 ay içinde 3 kardeşi hayattan kopardı! Samsun'u kenti hüzne boğan koronavirüs ölümleri...

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SON DAKİKA! Aynı aileden 5 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi...
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