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SON DAKİKA! Evlilik vaadi ile kandırıyorlardı! Kamera görüntüleriyle yakalandılar...

Son dakika haberler... 'da evlilik yalanıyla çok sayıda kişiyi ağına düşüren dolandırıcılık şebekesi polis ekiplerinince çökertildi. Operasyon öncesi ekipler şüphelilerin kimliğini tespit etmek için 90 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin 120 bin lira para ve ziynet eşyalarını çalıp kaçtığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:37 Son Güncelleme: 12.1.2021 11:06 ABONE OL
SON DAKİKA! Evlilik vaadi ile kandırıyorlardı! Kamera görüntüleriyle yakalandılar...

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte birçok kişiyi 'evlilik' vaadiyle kandırıp, toplam 120 bin 600 TL ve ziynet eşyası alarak kaçan, aralarında kadınların da bulunduğu dolandırıcılık çetesini belirlemek için harekete geçti.

90 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği'nce kurulan özel ekip, soruşturma başlattı. Ekip, şüphelilerin kimliklerini ve yerlerini tespit etmek için 90 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Dolandırıcılığı gerçekleştiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince 3 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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SON DAKİKA! Evlilik vaadi ile kandırıyorlardı! Kamera görüntüleriyle yakalandılar...
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