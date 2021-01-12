SON DAKİKA HABERİ: Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne'de şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış sebebiyle birçok araç mahsur kaldı, bazı araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde ana caddelerle oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çökmelerin de yaşandığı yollarda bazı araçlar çukurlara saplandı.
Su birikintilerinin yaşandığı caddeleri zabıta ekipleri trafiğe kapattı. Zarar gören araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yağış şiddetini artırarak devam ediyor.
ARAÇ YARIYA KADAR SUYA GÖMÜLDÜ
Keresteciler mevkisinde su biriken bir alt geçitte ilerleyen Faris İmga idaresindeki hafif ticari araç bir anda yarıya kadar gömüldü.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İmga'nın aracı itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
AA muhabirine olayı anlatan İmga, sudan geçerken aracın bir anda durduğunu, suyla kaplı aracın camından çıktığını belirtti.
İstasyon Mahallesi'nde bazı evlerin içerisine giren su AFAD tarafından tahliye edildi.
D-100 kara yolunda yoğun su birikmesi oluştu.
Yolun üzerinden yoğun şekilde akan su nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri orta refüjü açarak suyun tahliyesini sağladı.