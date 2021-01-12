SON DAKİKA HABERİ: Esenler'deki yangından kahreden haber! 2 kardeş feci şekilde can verdi

Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir çocuk da yapılan müdühalelere rağmen kurtarılamadı.