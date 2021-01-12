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SON DAKİKA HABERİ: 'deki yangından kahreden haber! 2 kardeş feci şekilde can verdi

Son dakika haberi: 'de 4 katlı binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında, 2 kardeş hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 22:45 Son Güncelleme: 12.1.2021 22:53 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Esenler'deki yangından kahreden haber! 2 kardeş feci şekilde can verdi

Kemer Mahallesi 922 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında, Suriyeli 6 kişilik bir ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairenin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Bazı vatandaşlar, içeridekileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, bir çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir çocuk da yapılan müdühalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Esenler'deki yangından kahreden haber! 2 kardeş feci şekilde can verdi
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