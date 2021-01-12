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Son dakika: İş adamına büyük şok! 1 milyon 600 bin lirasını böyle çaldılar!

Son dakika haberler... 'nın Nilüfer ilçesinde inşaat firması sahibi Osman K., arsa satışından elde ettiği 1 milyon 600 bin lirayla aracına bindikten sonra hayatının şokunu yaşadı. Tapu dairesinden çıkan adam, arkadaşıyla buluştuktan sonra para dolu çantayı otomobile koyup hareket edince lastiği patladı. Lastiği değiştiren Osman K., tekrar aracına bindiğinde paranın çalındığını fark etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelilerin aracın lastiğini patlatmak için özel yapım bir çivi kullandığı ve aracı bir süre takip ettikleri ortaya çıktı

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:30 Son Güncelleme: 12.1.2021 11:44 ABONE OL
Son dakika: İş adamına büyük şok! 1 milyon 600 bin lirasını böyle çaldılar!

Hırsızlık olayı, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi Ata Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaat firması sahibi Osman K., Nilüfer ilçesindeki arsasını 1 milyon 600 bin TL'ye sattı. Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü'nde teslim aldığı parayı çantaya koyan Osman K., beraberine arkadaşı C.P.'yi (49) de alıp, bankaya gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Ancak Ata Bulvarı'na geldiklerinde otomobilin lastiği patladı. Osman K. ve C.P., patlayan lastiği yedek lastik ile değiştirdi.

Osman K. yeniden otomobile bindiğinde 1 milyon 600 bin TL'nin bulunduğu çantanın otomobilde olmadığını fark etti. Yaptığı aramalara rağmen çantasını bulamayan Osman K., polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖZEL YAPIM ÇİVİ İLE LASTİĞİ PATLATMIŞLAR

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin lastiğine özel yapım çivi batırıldığını belirledi. Otomobil lastiğinin patladığı noktanın, güvenlik kameralarının açısı dışında kaldığını tespit eden ekipler, MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Osman K.'nin otomobilinin başka bir otomobil tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

HIRSIZLARIN KULLANDIĞI ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan kısa süreli çalışma sonunda ise takipte kullanılan otomobil, Küçük Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş olarak bulundu. Otomobile 200 metre mesafede ise parçalanmış bir cep telefonu bulundu.

Telefonu incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, yakalamak için çalışma yapıyor.

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Son dakika: İş adamına büyük şok! 1 milyon 600 bin lirasını böyle çaldılar!
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