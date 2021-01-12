Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! Boğarak öldürüp kaçmış...

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt (43), küçük çocuğun ağlaması üzerine odaya giren görevliler tarafından sırt üstü yatar şekilde bulundu. Otel görevlilerinin polise haber vermesinin ardından olay yerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polisleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ferdane Kurt'un boğularak öldürülmeden önce şüpheliyle boğuştuğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.