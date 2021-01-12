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Son dakika haberi: 'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı

'de yağışlar hayatı felç etti! Son dakika bilgisine göre Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, , Balçova, Karşıyaka, , Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar da taştı. Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA
AA
DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 00:35 Son Güncelleme: 13.1.2021 00:59 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı

İzmir genelinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken, rögarlar da taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü.

Sağanak yağışın etkisinin gece boyunca sürmesi bekleniyor.

ALT GEÇİT TRAFİĞE KAPANDI, BİR KADIN SULARA KAPILDI

Konak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit su baskını nedeniyle trafiğe kapandı.

Son dakika haberi: İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı | Video

Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı ilçedeki Gediz ve Gürçeşme semtleri ile 3533 Sokak ve çevresinde de şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşandı.

Karşıyaka'ya gidiş yönünde Altınyol'un bazı noktalarında, Karabağlar'ın Yeşillik Caddesi'nde derin su birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk ediliyor.

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Son dakika haberi: İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı
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