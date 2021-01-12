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Sosyal medya bu polisi konuştu!

'in ilçesinde, trafik polisinin kürekle yolda biriken çamur ve kumu temizle görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 22:44 Son Güncelleme: 12.1.2021 22:52 ABONE OL
Sosyal medya bu polisi konuştu!

Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları sonrası yolda kum ve çamur birikintisi oluştu.

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Araçların yolun çamurlu olduğu kısmı kullanmaması ve trafik yoğunluğu oluşması üzerine bölgede görevli trafik polisi İbrahim Salum, temin ettiği kürekle yolu temizledi.

Polisin yoldaki çamur birikintisini temizleme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendikten sonra sosyal medyada da paylaşıldı.

Kısa sürede ilgi gören görüntülerde Salum'a destek mesajlar verildi.

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Sosyal medya bu polisi konuştu!
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