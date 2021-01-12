Soyu azalan kara akbaba tedavi altına alındı

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Bağın Kaplıcaları bölgesinde bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar durumu doğa koruma ekiplerine haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden alınan Kara Akbaba veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Genel durumu iyi olan Kara Akbaba'nın durumunun düzelmesiyle yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Kara Akbaba, atmacagiller familyandan orta büyüklükteki bir tür olup soyu azaldığı için koruma altında bulunuyor.