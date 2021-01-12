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Suların çekildiği barajda ortaya çıkan görüntü dehşete düşürdü!

Son dönemlerde etkisi artan kuraklık, baraj sularını doğrudan etkiliyor. 'ta bulunan Kılıçkaya Barajı'nda kuraklık etkisiyle sular çekildi. Baraj suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan eski yerleşim yerlerine ait kalıntıların görüntüsü şaşkına çevirdi. Barajın daha önce suyla dolan yatak kısmı, büyük ölçüde ortaya çıktı. İşte ortaya çıkan görüntüler ve ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:59 Son Güncelleme: 12.1.2021 13:03 ABONE OL
Suların çekildiği barajda ortaya çıkan görüntü dehşete düşürdü!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kuraklığın etkisiyle suların çekildiği Kılıçkaya Barajı yatağında oluşan boşluklar, dikkat çekti. Bölgede Büyükgüzel köyünde bulunan eski yerleşim yeri kalıntıları da suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Suşehri'ne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin sayılı barajları arasında yer alan, 64 kilometrekarelik baraj gölü su havzasıyla denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nın 1989'da faaliyete geçmesiyle bazı yerleşim yerleri, sular altında kaldı.

Yazdan itibaren baraj suyunun çekilmesiyle eski yerleşim yerlerinden kalıntılar, gün yüzüne çıkmaya başladı. Kuraklığın da etkisiyle barajın daha önce suyla dolan yatak kısmı, büyük ölçüde ortaya çıktı. Büyükgüzel köyünde bulunan eski yerleşim yeri kalıntıları da suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Bölgede yaşayanlar, her yaz barajda yağışların etkisiyle su seviyesinde değişiklikler olduğunu, bu yıl önceki senelere göre yağışların daha az olması nedeniyle baraj yatağındaki su seviyesinin düştüğünü söyledi.

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Suların çekildiği barajda ortaya çıkan görüntü dehşete düşürdü!
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