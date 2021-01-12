Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünden özel çalışma

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dizayn edilen "Biz eksiden ne idik" adlı kitabın tanıtımını yapıldı. Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde yapılan toplantıya, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ile Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen'de katıldı.

"BİZ ESKİDEN NE İDİK"

Kitapla ilgili bilgiler veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta, "Son 18 yıla sığan sağlık sistemimiz ve bu yıllarda edinilen sayısız başarılar Pandemi döneminde daha iyi anlaşılmış ve anlam kazanmıştır kanısındayım. Sizlerin beğenisine sunduğumuz bu güzide eser, adıyla da içeriğiyle de sağlık sistemimizin sağlık hizmeti sunucularımızın ve mekanlarımızın yakın tarihimizde günümüze serüvenini sunmaktadır. Sizi çok da geçmişte kalmayan eskiye ve oradan da günümüze yolculuk ettirerek güncel ileri teknolojinin ışığında sağlık oluşumlarımızın geçirdiği gelişmeyi biraz olsun paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Sizlere sunduğumuzu "Biz Eskiden Ne İdik" adlı kitabımızda, ülkemizden ki sağlık tarihine kısaca değinerek Trabzon ilimizdeki sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi konusunda detaylı olarak bilgi vermeyi hedefledik." dedi.

"ÜCRETSİZ DAĞITILACAK"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta, hazırlanan kitabın ücretsiz olarak dağıtımı yapılacağını belirterek, "Protokol adreslerine, resmi kurumlara dağıtımını yapmış olacağız. Amacımız, sağlıkla ilgili geçmişten günümüze olan durumumuzu sergileyebilmektir." dedi.

TRABZON'DA KORONAVİRÜS SON DURUM

Koronavirüste Trabzon'da son durumu değerlendiren Usta, "Rehavete dönüşmemek kaydıyla, süreç hepimizin lehine ilerliyor. Şu anki rakamlar rahatça baş edeceğimiz tarzda. Tedbiri elden bırakmamayı gayret ediyoruz. Sağlıkçıların aldığı tedbirler yetmiyor. Halkın da rehavete düşmemesi ve işi sıkı tutması gerekiyor. Bir süre daha maske, temizlik, sosyal mesafeye daha dikkat etmek gerek." diye konuştu.

TRABZON'DA 450'NİN ÜZERİNDE AŞI ODASI HAZIRLANDI

İlimizde aile hekimleri olmak üzere 450'nin üzerinde aşı odası hizmet verecek noktada hazırladık. Sürekli takipte olacağız. Sağlıkçılara ilgili aşıyı gördükten sonra ki süreçte gelen aşılar doğrultusunda bu organizasyon harekete geçecek. Randevu ile birlikte çalışılacak. Vatandaşlarımızın randevu ile geleceği için günlere yayılacak Aşı sisteminde randevu sistemini herkesin telefonuna yüklemesini istirham ediyoruz. O randevu doğrultusunda hareket edilecek. Bu durumda bir sıkıntı olacağını, sıkışıklık yaşayacağımızı düşünmüyoruz." diye konuştu.