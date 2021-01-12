Trafik polisinin köpekle gülümseten diyaloğu

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Bölge Müdürlüğü'nde görevli polis Metin Dilki, Havza ilçesinde uygulama yaptığı sırada sahipsiz bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre köpeği seven Dilki, ardından camı kapattı. Ancak köpek, camdan bakmayı sürdürdü. Dilki köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' dedi. O anlar Dilki'nin arkadaşı tarafından kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi görürken, köpek Dilki ve arkadaşlarının verdiği yiyeceklerden yedi. DHA