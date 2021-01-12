Tuvaletteki gizli kapıdan giriyorlardı... 14 kişi böyle yakalandı...

Çorlu polisi, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçede bulunan dernek binalarını kontrol etti. Kontrol sırasında bir lokale, bitişiğindeki erkekler tuvaletine yapılan gizli kapıdan girildiği belirlendi.
Lokale duzenlenen operasyonda 14 kişi, kumar oynarken yakalandı. Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilen lokalde, kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 199 TL ceza uygulandı. Lokal mühürlenerek, kapatıldı.
BENZER GÖRÜNTÜLER BURSA'DAN
Bursa'da ise erkek berberindeki gizli geçitten girdikleri dernek bahçesinde iskambil oyunu oynayan 16 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza uygulandı. Gizli geçite izin veren berbere de 3 bin 150 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Terme İlçesi Eğitim Spor Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ait bahçede iskambil oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, takibe alınan dernek binasının kapısının kapalı olduğunu ancak bahçesinde çok sayıda kişi bulunduğunu belirledi.
BERBERDEKİ GİZLİ GEÇİTTEN GİRİYORLARDI
Dernek binasının bitişiğindeki erkek berberine giriş çıkışlardaki yoğunluktan şüphelenen ekipler, burayı da takibe aldı. Yapılan takibin sonunda, bahçeye geçişin berber dükkanındaki gizli geçitten yapıldığı belirlendi.