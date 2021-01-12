UNESCO'ya aday İznik'te lahit tarlası! Kraliçenin mezarı hâlen aranıyor





İznik ilçesinin kırsal Hisardere Mahallesi mevkiinde son bir yılda 5 lahit bulundu. Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı.