Uyuşturuculu cinayete 16 yıl 8 ay ceza! İstasyonda tanıştıkları alkollü kadına eroin enjekte etmişlerdi

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE OLASI KAST İLE ADAM ÖLDÜRME SUÇLARINDAN DAVA AÇILDI

İfadelerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cebeci tutuklanırken, Kara adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, her iki şüpheli hakkında da 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' ve 'Olası kast ile adam öldürme' suçundan dava açtı.

"KENDİ İSTEĞİ İLE KULLANDI"

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Abdulhalim Cebeci, olay gününde akaryakıt istasyonunda çalışan arkadaşını ziyarete geldiğini ve bu sırada alkollü olan Damla Kiraz'ı gördüklerini söyledi. Uyuşturucu satışı yapmadığını kaydeden Cebeci, Damla Kiraz'ın isteği üzerine evine gittiklerini ve uyuşturucu kullandıklarını belirtti. Cebeci, "Ben ve kadın uyuşturucu kullanmaya karar verdik. Ben üzerimdeki kokaini o da üzerindeki eroini şırınga yöntemiyle kullandık. Uyuşturucu kullanımının ardından kanepeye uzanan kadının nabzı ve solunumu yavaşladı. Bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle Uğur kadını sırtladı ve aracına bindirerek özel hastaneye götürdük. Hastanedeki görevlilere kadının uyuşturucu kullandığını söyledik ve ayrılarak eve gittik" ifadelerini kullandı.

16 YIL 8 AY CEZA

Tutuksuz sanık Uğur Kara ise sabah fırını açmak için gittiğinde istasyona tehlikeli şekilde giren aracı fark ettiğini, pompacılar aracın sürücüsüyle konuşurlarken merak ederek yanlarına gittiğini belirtti.

Mahkeme, sanık savunmalarının ardından her iki sanığa da eylemi birlikte 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz sanık Uğur Kara'nın da tutuklanmasına hükmetti. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyada Damla Kiraz'ın aracıyla benzinliği girdiği sırada aracına yaklaşan sanıklarla konuştuğu görüntüler yer aldı. Damla Kiraz evine girişte de görüntülere yansıyan sanıklarla birlikte araçtan inerek eve giriyor. Eve girdikten 1 saat 15 dakika sonra iki sanık Damla Kiraz'ı panikle araca bindiriyor ve hastanenin acil servise bırakıyor.