Uyuşturuculu cinayete 16 yıl 8 ay ceza! İstasyonda tanıştıkları alkollü kadına eroin enjekte etmişlerdi

'KİMSEYE SÖYLEMEZSEN ORTAYA ÇIKMAZ DEMİŞ'

Abdulhalim Cebeci, Damla Kiraz'ı hastaneye bıraktıkları günün akşamında, mahallede araç için sohbet eden bir grup arkadaşına olanları anlattı. Sosyal medyadan kadının öldüğünü öğrenen N.D., polis merkezine giderek durumu anlattı. N.D., ifadesinde Cebeci'nin, akaryakıt istasyonunda tanıştıkları bir kadının aracına bindiklerini ve uyuşturucu madde temin ettikten sonra kadının evine gittiklerini anlattığını söyledi. Cebeci'nin aşırı derecede alkollü olan ve kolundaki şırınga izinden uyuşturucu kullandığını anladığını söylediği kadına kolundan şırınga ile eroin enjekte ettiğini söylediğini belirten N.D., "Kadının 5 dakika sonra simsiyah olduğunu söyledi. Kadını diğer arkadaşıyla hastaneye bırakıp kaçmışlar. Diğer arkadaşı 'kimseye söylemezsen ortaya çıkmaz' demiş" dedi.