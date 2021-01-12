Uyuşturucu madde satan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Zonguldak il merkezinde Acılık bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik 72 saatlik kesintisiz operasyon sürdürülüyor.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde satıcısından uyuşturucu madde satın alarak kullanan 8 kişi tespit edilerek yakalanırken, operasyon ile ilgili birinci aşamada uyuşturucu madde aracılığı faaliyeti içerisinde olan O.A isimli şahıs 9 Ocak 2021 günü tutuklanırken, operasyonun ikinci aşamasında ise il dışından narkotik konularından hakkında yakalama emri bulunan O.Y isimli şahıs da yakalandı.

Öte yandan operasyonun devamında Zonguldak merkezde uyuşturucu madde ticareti yapan 'torbacı' olarak bilinen F.K isimli şahıs 11 Ocak 2021 günü yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 5 bin 650 TL ve 100 dolar uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, Terazi ve Blender 14 adet mermi, 8 paketçik halinde yaklaşık 30 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildiği öğrenildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ettiği açıklandı.