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Vali Becel'den pazar esnafına ziyaret

Valisi İnci Sezer Becel, pazar esnafıyla bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 12.1.2021 15:51 ABONE OL
Vali Becel'den pazar esnafına ziyaret

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehrin en eski ve yerleşik pazarı olan ve Pazartesi ve Salı günleri kurulan kapalı pazar yerini gezdi.

Vali Becel, esnafların eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki sosyal mesafenin korunması gibi tedbirlere riayet etmelerinin koronavirüs sürecinde çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Pazar esnafı ise Vali Becel'e ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Vali Becel, Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen'i de kurullara uyulması konusunda dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

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Vali Becel'den pazar esnafına ziyaret
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