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Valisi Çıldır’da

Son zamanların gözde turizm merkezi haline gelen Çıldır Gölünde Valisi incelemelerde bulundu. Vali Öner, bölgede yapımı planlanan buz kulesi ve taş otel hakkında bilgi aldı.

Mehmet AVŞAR
Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:26 ABONE OL
Ardahan Valisi Hüseyin Öner Çıldır’da

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yüzeyi buz tutan Çıldır gölü, Baltık mimarisiyle yapılan taş otel ve Buz kulesinde incelemelerde bulunarak, Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan yörenin turizmiyle ilgili bilgi aldı.

Eşi Zehra Mine Öner ile birlikte Çıldır gölüne giden Vali Öner, yüzeyi buz tutan göl üzerinde gezinti yaptı. Kendisine eşlik eden Çıldır Kaymakamı Alper Taş'tan göldeki turizm faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Öner daha sonra Çıldır'ın Sazlısu köyünde Baltık mimarisiyle yöreye ait kesme taşlardan yaptırılan Taş oteli ziyaret etti.

Oteli gezen Vali Öner, işletmeciden otelin mimarisi, konaklama durumu ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Öner, daha sonra Çıldır kaymakamlığı tarafından Çay Mahallesi'nde oluşturulan buz kulesini yerinde inceledi ve hortumla su püskürtülerek yükselen buz kulesi hakkında bilgi aldı.

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Ardahan Valisi Hüseyin Öner Çıldır’da
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