Vali’den çat kapı ziyaret

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, ihtiyaç sahibi ailemizin sağlık ve sosyo-ekonomik durumları hakkında aileden bilgi alarak onların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Sarıibrahim, soğuk kış günlerinde gerek yavrularımızın gerekse ailemizin tüm ihtiyaçlarının, sosyal devlet anlayışıyla Belediyemiz imkânlarından ivedilikle karşılanması için çalışma arkadaşlarına talimat verdi.

Ailenin 5 çocuğuyla da yakından ilgilenerek onlarla vakit geçiren Vali Sarıibrahim, "Her çocuğumuzun eşit şartlarda, mutlu ve huzurlu bir ortamda büyümesi için devletimizin imkânlarından ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Minik kardeşlerimizi kaderleriyle baş başa bırakmayacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimize gelmezsek, görmezsek, devletimizin şefkatli elini hissettirmezsek bu günahsız yavrularımızın vebali en başta biz yöneticilerin üzerinde kalır. Bizler burada devletimizi temsil ediyorsak, devletimizin imkânlarını da tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize de ulaştırmak boynumuzun borcudur." dedi.