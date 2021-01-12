‘Yasak ırk’ denilerek el konulan köpek sokağa salındı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tutulan ve sahibine 'yasak ırk' denilerek verilmeyen köpeğin, sokağa atıldığı ortaya çıktı. Köpeğin sahibi sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

HEM SAHİBİNE VERMEDİLER HEM DE SOKAĞA ATTILAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, birçok kez yaşanan skandallar nedeniyle medyanın gündemine geldi. Bir köpeğin başka bir köpeği yediği görüntülerin kamuoyunda dehşet yaşattığı olayın yaşandığı barınakta, son olarak bir çukur içine atılan çok sayıda hayvan ölüsü gündeme geldi. Büyükşehir Belediyesi ve barınak yetkilileri toplu hayvan ölüleri hakkında sessizliğini korurken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Köpeğinin evinin önünden çalındığını daha sora Akdeniz ilçesinde bir yere bırakıldığını öğrendiğini belirten Mihriban Ermiş, "Bırakıldığı yerden Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'e götürülmüş. 'yasak ırk, Dogo' denilerek köpeğim verilmedi. Köpek 'Dogo' değil melez. Yasa gereği bana vermedikleri canımı, sokağa atmışlar" dedi.

Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal ve mala zara verme olarak, ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu Mihriban Ermiş, "En büyük endişem köpeğimin başına bir şey gelmesi. Ben onu sokaktan aldım. Her yeri yara bere içerisindeydi. Barınak yetkililerine yalvardım. Başkan Vahap Seçer'e yalvardım. Bu köpek 'Dogo' değil melez, bana verin diye. Ama vermediler. Kanunları gerekçe gösterdiler. Son ziyaretimde mama ve battaniye götürmüştüm. Gittiğimde köpeğim yoktu. Sokağa atılmış. Benim olduğumu bildikleri için bana teslim etmeleri gerekirdi. Ya da kanunlar gereği alındığı bölgeye bırakmak zorundalar. Ama haber dahi verilmedi. Tek dileğim köpeğimin sağlıklı bir şekilde bulunması" diye konuştu.

24.06.2004 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasasının meclisten geçerek yasalaştığını anımsatan Ermiş, Türkiye'nin milletlerarası anlaşmalara da imza attığına dikkat çekerek, "Yani bu konuda keyfilik kaldırmaz" dedi.

Sahibine 'yasak ırk' denilerek verilmeyen köpeğin sokağa atılmasının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada hayvan severler büyük tepki gösterdi.

BİR KÖPEĞİ YUVASINDAN KOPARIP SOKAĞA TERK ETMEK NEDİR?

Köpeği bulmak için seferber olan hayvan severler, Mersin Patileri Derneği isimli sosyal medya hesabında tepkilerini ortaya koydu. Hayvan severler; "Barınak ne için var?. Sahipsiz hayvanların yuvası olması gereken kurum, gerçekten de bunu sağlayamıyorsa çok üzücü. Kaldı ki sahipli bir köpeği yuvasından koparıp sokağa terk etmek nedir? Sokakta çok terk edilmiş canlar görüyoruz. Öylece bırakılmışlar kaderlerine, yazıklar olsun. Adı üstünde barınak. Yani güvende olmaları gereken yer" diye tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Mersin Hayvan Sahiplendirme sitesinde yer alan ilanda da hayvan severler barınak yetkililerine büyük tepki gösterdi.

"Bence bırakmamışlardır 'yasaklı ırk' deyip, alınıp tekrar sokağa salmazlar. Başka işler olabilir ama kırma gibi duruyor"

"Bunu dogo diye alan barınak yönetimi şaşırdım. Resimlere bakarsak alakası yok"

"Buna nasıl 'yasak ırk' demişler? Bunları işe alanda suç köpeğin ne ırk olduğunu bilmiyorlar daha"

"Sorumsuzluk yapmış Barinak Allah onları beter etsin"

"Gördüğü her sakallıyı, dedesi sanan veya gördüğü her takke takanı, hoca sanan misali. Umarım bu çocuk hemen bulunur"