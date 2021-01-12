T.C Kimlik kartında seri no ve diğer bilgiler ile ilgili merak edilenler - Yeni kimliklerde cilt no nerede yazar?

1 Ocak 2017'de İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu düzenleme kapsamında kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile değişiklik kararı yürürlüğe girmesi üzerine milyonlarca kişi yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu. İşlemlerini tamamlayan ve yeni kimlik kartlarına kavuşan vatandaşlar bazı bilgilerin yer almaması nedeniyle paniğe kapıldı. Yeni kimliklerde cilt no, veriliş tarihi, medeni durum gibi bilgilerin olmaması nedeniyle vatandaşlar bu bilgilere nereden ulaşabilecekleri konusunda birtakım araştırmalarda bulunmaya başladı.

T.C KİMLİK KARTI SERİ NO NEREDE YER ALIYOR?

Yeni kimliklerde seri no kimliğin hemen ön yüzünde bulunmaktadır. Fotoğrafınızın bulunduğu kısmın yanında ad, soyad ve doğum tarihinin altına göz attığınızda seri numaranızı fark edeceksiniz. Yeni kimliklerde seri no kaç haneli sorusunun yanıtı ise; burada harf ve rakamlardan oluşan 9 haneli yazı seri numaranızı oluşturmaktadır.

YENİ KİMLİKLERDE VERİLİŞ TARİHİ NEREDE YAZAR?

Yeni kimliklerde veriliş tarihi de yer almamaktadır. Bu nedenle vatandaşlar yeni kimliklerde veriliş tarihine nereden ulaşabileceğinin detaylarını merak ediyor. Yeni kimliklerde veriliş tarihine E-devlet üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun yerine https://www.tukiye.gov.tr/kişisel-bilgiler adresine girerek kimlik veriliş tarihiniz ile ilgili detayları inceleyebilirsiniz.

YENİ KİMLİKTE EVLİ BEKÂR YAZIYOR MU?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kararına göre, evli olmayan kişilerin nüfuz cüzdanlarının medeni hali kısmına bekar değil de bekâr yazılmakta. Bekâr hepimiz bildiği üzere "evlenmemiş kimse" anlamına geliyorken bekar ise bir müzik terimini ifade etmektedir. Bu nedenle haziran ayından itibaren nüfus cüzdanlarına artık bu kelime bekâr şeklinde yazılmaktadır. Böylelikle Türkçenin doğru kullanımı sağlanarak kelime en doğru hali ile yeni kimliklerde yer almaktadır.

YENİ KİMLİKLERDE CİLT NO NEREDE YAZAR?

Yeni kimliklerde cilt numarası bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise güvenliğinizi ve kişisel bilgilerinizin gizliğini koruma amaçlıdır. Bilgilerinizi kimliğinizdeki çip üzerinde kayıtlıdır. Cilt no bilginizi öğrenmek istiyorsanız Nüfus Müdürlüğüne gidebilir ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak Nüfus Bilgilerim Sorgulaması ile tüm bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açtığınız sayfa kimlik bilgileriniz ile ilgili tüm detayları vermektedir.