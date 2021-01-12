Yozgat Valisi’nden sosyal medya hassasiyeti

Yozgat Valisi Ziya Polat, yoğun mesaisinde halkla iç içe olmanın yanı sıra sosyal medyada da vatandaşlardan gelen mesajlara kayıtsız kalmıyor. Daha önce de sosyal medya üzerinden gelen ihbarları değerlendiren ve çözüme kavuşturan Vali Polat, bu kez de yardıma muhtaç vatandaş mesajına kayıtsız kalmadı.

Vali Polat, Twitter üzerinden gelen ihtiyaç sahibi bir aileye ait fotoğraflar üzerinden yapılan kömür ihtiyacı talebine 'Adres bilgilerini gönderir misiniz' yanıtı verdi.

Polat'a gelen mesajda 'Arkadaşlar Yozgat merkezde yardıma ihtiyacı olan bir aileye yardım topluyoruz. Yardım etmek isteyenler elinden geldiği kadar yardım edebilirler. Yarın kömür götürülecek 1 torba kömür 30 TL' ifadeleri yer alıyordu.