Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yozgat Valisi’nden sosyal medya hassasiyeti

Valisi’nden sosyal medya hassasiyeti

Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yapılan ihbar, yardım çağrısı gibi toplumsal hayatı ilgilendiren olaylara duyarsız kalmıyor. Son olarak ihtiyaç sahibi vatandaşa ait twitter paylaşımına da cevap veren Polat, ailenin adresini istedi.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:51 ABONE OL
Yozgat Valisi’nden sosyal medya hassasiyeti

Yozgat Valisi Ziya Polat, yoğun mesaisinde halkla iç içe olmanın yanı sıra sosyal medyada da vatandaşlardan gelen mesajlara kayıtsız kalmıyor. Daha önce de sosyal medya üzerinden gelen ihbarları değerlendiren ve çözüme kavuşturan Vali Polat, bu kez de yardıma muhtaç vatandaş mesajına kayıtsız kalmadı.

Vali Polat, Twitter üzerinden gelen ihtiyaç sahibi bir aileye ait fotoğraflar üzerinden yapılan kömür ihtiyacı talebine 'Adres bilgilerini gönderir misiniz' yanıtı verdi.

Polat'a gelen mesajda 'Arkadaşlar Yozgat merkezde yardıma ihtiyacı olan bir aileye yardım topluyoruz. Yardım etmek isteyenler elinden geldiği kadar yardım edebilirler. Yarın kömür götürülecek 1 torba kömür 30 TL' ifadeleri yer alıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat Valisi’nden sosyal medya hassasiyeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA