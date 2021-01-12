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’ta kurumlar arası istişare

Cumhuriyet Başsavcısı , kurum ziyaretlerini sürdürüyor. Uçak, Yozgat Belediye Başkanı ’yi makamında ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında da istişarede bulundu.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:14 ABONE OL
Yozgat’ta kurumlar arası istişare

Yozgat'ta halkla iç içe olan Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, gerçekleştirdiği kurum ziyaretleri ile istişarede bulunuyor.

Uçak'ın son durağı Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse oldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Uçak ve Köse, Yozgat'a dair sohbet edip, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Köse ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yozgat Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Hasan Uçak, Belediyemizi ziyaret etti. Kurumlar arası diyaloğun güçlenmesi adına gerçekleştirdiği ziyaret için Sayın Başsavcımıza, teşekkür ediyorum."

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Yozgat’ta kurumlar arası istişare
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