Zeynep Güngör cinayetinde son dakika haberi: Müge Anlı programından sonra gözaltına alındı... İtiraf etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda bir süredir işlenen Zeynep Güngör cinayetinde flaş gözaltılar gelmişti. Bıçaklanarak öldürülen Zeynep Güngör'ün ablası, ağabeyi ve sevgilisi gözaltına alındıktan sonra cinayet itirafı geldi. İstanbul'da 15 Eylül 2019 günü kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör'ü aramak için ablaları Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu. Canlı yayına çıkan 3 abla; "Kardeşimizin sevgilisi E. tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Üstelik öz ağabeyimiz İ. de ne olduğunu biliyor" demişti.

SON DAKİKA: İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Yayında aktarılan bilgilere göre kayıp olayının; Müge Anlı'da gündeme gelmesinin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.