17 yerden kablo çalan cezaevi firarisi suçüstü yakalandı

Gaziantep'te yangın ihbarı yapılan bir yere giden itfaiye ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, metruk binada çaldığı telefon kablolarını yakarak bakır çıkarmaya çalışan cezaevi firarisi hırsızı suçüstü yakaladı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan metruk bir binadan duman yükseldiğini gören vatandaşları itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği binaya girince bir kişiyi kablo yakarken yakaladı. İtfaiyenin bilgilendirmesi üzerine olaya müdahale eden Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaydını sorguladıkları O.Y. isimli şahsın çok sayıda suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan O.Y.'nin yakarak bakırlarını çıkarmaya çalıştığı kabloları 17 farklı yerden telefon kablosu çaldığı ve önemli bölümünü yaktığı belirlendi. Şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.