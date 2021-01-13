Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 17 yerden kablo çalan cezaevi firarisi suçüstü yakalandı

17 yerden kablo çalan cezaevi firarisi suçüstü yakalandı

’te metruk bir binadan yükselen dumanı yangın zannedip itfaiyeye haber veren vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine gelen polis 17 yerden kablo çalan cezaevi firarisi hırsızı yakaladı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 13.1.2021 15:41 ABONE OL
17 yerden kablo çalan cezaevi firarisi suçüstü yakalandı

Gaziantep'te yangın ihbarı yapılan bir yere giden itfaiye ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, metruk binada çaldığı telefon kablolarını yakarak bakır çıkarmaya çalışan cezaevi firarisi hırsızı suçüstü yakaladı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan metruk bir binadan duman yükseldiğini gören vatandaşları itfaiyeye yangın ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği binaya girince bir kişiyi kablo yakarken yakaladı. İtfaiyenin bilgilendirmesi üzerine olaya müdahale eden Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaydını sorguladıkları O.Y. isimli şahsın çok sayıda suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğunu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan O.Y.'nin yakarak bakırlarını çıkarmaya çalıştığı kabloları 17 farklı yerden telefon kablosu çaldığı ve önemli bölümünü yaktığı belirlendi. Şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
17 yerden kablo çalan cezaevi firarisi suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA