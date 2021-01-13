2 bin 713 şikayet tüketicinin lehine sonuçlandı

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, "Müdürlüklerine 2020 yılında 4 bin 340 adet şikâyet karara bağlanmış olup, bunların 2 bin 713 tüketicinin lehinde karar verilmiştir" dedi.

Maden yaptığı açıklamada "Büyük çoğunluğu Kasım ve Aralık aylarında yapılan işlemi devam eden henüz karar aşamasına gelmemiş olanlar olmak üzere 658 dosyanın 2021 yılına devretti" diyerek şunları söyledi:

"2020 yılında tüketici hakem heyeti başkanlığımızca 3 bin 668 tüketici şikâyeti yapılmıştır. Aynı dönemde Başkanlığımızca 4 bin 340 adet şikâyet karara bağlanmıştır. Bunların 2 bin 713'ü tüketicinin lehine sonuçlanmıştır. 658 adet dosyanın işlemleri 2021 yılına devretmiştir. Şikâyetler şahsen İl Müdürlüğümüze gelerek yapılabileceği gibi İlçelerde Kaymakamlıklarımıza gidilerek yapılabilecektir. Ayrıca e-devlet şifresi ile de başvurular kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin 2019 yılında en yoğun şikayetleri ayakkabıdan olmuştu. 2020 yılında ise toplam 347 adet şikayet ile cep telefonu en çok şikayet edilen ürün oldu. Ayakkabı, 305 adet ile ikinci sırada şikâyet alınmıştır. Bunların dışında en çok başvuru elektrik, telefon ve internet abonelikleri ile beyaz eşya ve mobilya hakkında yapılmaktadır. 2020 yılında Tüketici Hakem Heyetimizce 20 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda 4 bin 340 dosya karara bağlanmış 2 bin 713 tüketici lehinde bin 517 tüketici aleyhinde 110 dosya görevsizlik ile sonuçlanmıştır. Böylece Tüketici Hakem Heyetimize yapılan başvuruların %63'ü tüketici lehine %35 tüketici aleyhine ve %2 görevsizlik kararı verilmiştir. Tüketicilerimiz şikâyetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikâyetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi haklarını arama noktasında daha hassas davranmaya davet ediyorum."