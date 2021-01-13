23 yaşındaki genç otomobilinde ölü buludu

Samsun'un Bafra ilçesinde arazide park halindeki 34 BBY 424 plakalı otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki kişinin Hüseyin O. olduğunu tespit etti.

Hayatını kaybettiği belirlen gencin silahla başından vurulduğu saptandı. Araçta yapılan incelemede, tabanca bulundu.

Hüseyin O.'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Hüseyin O.'nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.