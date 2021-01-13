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23 yaşındaki genç otomobilinde ölü buludu

Korkunç olay 'un Bafra ilçesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Hüseyin O., park halindeki otomobilinin içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında tabanca bulunan gencin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:21 ABONE OL
23 yaşındaki genç otomobilinde ölü buludu

Samsun'un Bafra ilçesinde arazide park halindeki 34 BBY 424 plakalı otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu fark eden mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücü koltuğundaki kişinin Hüseyin O. olduğunu tespit etti.

Hayatını kaybettiği belirlen gencin silahla başından vurulduğu saptandı. Araçta yapılan incelemede, tabanca bulundu.

Hüseyin O.'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Hüseyin O.'nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

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23 yaşındaki genç otomobilinde ölü buludu
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