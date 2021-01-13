37 yıldır fotoğrafları bakıra işliyor

Erzincan'da ressam İhsan Parlar 37 yıldır gravür tarama tekniğiyle bakır tabakların üzerine portre yapıyor. Erzincan Yeraltı Çarşısı'ndaki atölyesinde çelik uçlu kalem kullanarak gravür tarama tekniğiyle istenilen fotoğrafı, bakır tabaklar üzerine işleyen Parlar, 37 yılda, çoğunluğu devlet adamı ve siyasiler ve sanatçılara ait olmak üzere sipariş üzerine 20 bin civarında portre çizdi.

BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ressam Parlar, bakır tabak üzerine portre yapmanın baba mesleği olduğunu ve 1983'den bu yana aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Sadece bakır üzerine gravür portreler işlediğini belirten Parlar Mesleğinin, sabır ve özveri isteyen zahmetli bir iş olduğunu anlatarak, bugüne dek birçok ünlünün fotoğrafını bakıra işlediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ile birçok bürokrat ve sanatçının fotoğraflarını, resimlerini çalıştım. Çalışmalarımı farklı ebatlarda, farklı objelerde yapabiliyorum" diye konuştu.

YURT DIŞINDAN SİPARİŞ ALIYOR

Yurt içi ve yurt dışından sipariş aldığını ifade eden Parlar, ABD, Almanya, Belçika, Polonya, Rusya, Kazakistan ve Çin'e sipariş üzerine eserlerinden gönderdiği söyledi. Eserin ebadına ve fotoğrafta yer alan kişi sayısına göre çalışma süresinin 2 ile 10 gün arasında değiştiğini anlatan ressam Parlar, "Bazen işimiz günlerce sürüyor, çalıştığımız bakırın büyüklüğü ve fotoğraftaki kişi sayısıyla orantılı. Sabır ve sevgiyle bu işi yapmaya çalışıyoruz" dedi.