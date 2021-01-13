409 kişiye ihlal cezası

Gaziantep'te bir günde 409 kişiye KOVİD-19 önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Ocak günü yaptığı denetimlerde KOVID-18 salgını ile mücadele kapsamında alınan arantina hükümlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 234, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 172 şahsa idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 59 şahıs ise ikaz edilirken, 342 işyeri de denetlendi.