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yasak mı? üstü yaşlılar seyahat edebiliyor mu, taksiye binebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı ile yasakları son günlerde gündeme geldi. Koronavirüs vaka artışını kontrol altına almak amacıyla bir dizi önlem alınırken risk grubu taşıyan yaşlılar ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devam ederken risk grubu taşıyan vatandaşlar günün belli saatleri aralığında dışarı çıkabilirken, toplu taşıma kullanma yasakları da bulunuyor. Peki ? üstü yaşlılar seyahat edebiliyor mu, taksiye binebilir mi?

Giriş Tarihi: 13.1.2021 13:26 ABONE OL
65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? 65 yaş üstü yaşlılar seyahat edebiliyor mu, taksiye binebilir mi?

65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı sorusunun yanıtı ile son gelişmeler yakından takip ediliyor. Artan vaka sayısına paralel olarak risk grubu taşıyan vatandaşlar günün belli saatlerinde dışarı çıkabiliyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş kullanımı kısıtlanmıştı. Peki 65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? 65 yaş üstü yaşlılar seyahat edebiliyor mu, taksiye binebilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri en üst seviyede uygulanırken 65 yaş üstü vatandaşlar için toplu taşıma yasağı getirildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son duyuruda Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstünün toplu taşıma kullanımı engellendiği biliniyor…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİYOR MU, TAKSİYE BİNEBİLİR Mİ?

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.

'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Sağlık sebebi nedeniyle hasta vatandaşlar raporlarıyla beraber aldıkları izinle beraber taksi veya toplu taşıma araçlarına binerek hastaneye gidebilirler

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