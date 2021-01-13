9 yaşındaki Selin’in katilinin yargılanmasına devam edildi

Balıkesir'in ilçelerinden Erdek'e bağlı tatil beldesi Ocaklar'da, 2019 yılında Kurban Bayramında bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah Saltık'a kurşun yağdıran ve içerde bulunan biri çocuk iki masum insanın ölümüne neden olan olayın faili 23 yaşındaki Erdem Turan kısa sürede yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Erdem Turan'ı taksiyle mekana getiren ve olaydan sonra oradan kaçırdıkları tespit edilen Kader Kan ile arkadaşı Ogün Akgün de yakalanarak cezaevine konulmuştu. 9 yaşındaki Selin Cebeci ile Mehmet Solaklar (46) ve Kenan Balkan'ın (54) ölümüyle sonuçlanan kurşunlama olayının ardından tutuklanan 3 zanlı bugün yeniden hakim karşısına çıktı

İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI

Yaşanan katliam gibi olayla ilgili davaya Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Öğle saatlerinde başlayan duruşmada olay yerinde yapılan incelemeler ve hazırlanan bilirkişi raporlarının incelendiği davaya, sanıklar Erdem Turan, Kader Kan ve Ogün Akgün, SEGBİS sistemi ile bağlanarak katıldı.

Tatil yapmak için gittikleri Erdek'te hiç alakaları olmayan bir olayda 9 yaşındaki kızları Selin'i kaybeden Sinem ve Serkan Cebeci çifti duruşma sonrası SABAH'a konuştu. Acılı anne Sinem Cebeci, "3 can alan bu gözü dönmüş katil ve ona yardım edenler en ağır cezayı almalı. Mahkeme de olayı çok normalmiş gibi anlatıyorlar. Benim 9 yaşındaki kızım toprak altında yatıyor. Başka Selin'ler gitmesin diye caydırıcı cezalar verilmeli. Kızımın ve iki masum insanın yaşamına mal olan bu cani en ağır şekilde cezalandırılmalı" dedi.