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'da 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

’in ilçesinde, jandarma ekiplerinin 6 farklı adreste yaptığı aramada, 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız av tüfeği yakalandı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:06 ABONE OL
Adilcevaz'da 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz'a bağlı Yolçatı ve Erikbağı köylerinde 6 farklı adreste jandarma tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği, 80 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, 1 arama dedektörü, 3 bin 500 gram kıyılmış tütün, 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulurken, olayla ilgili 3 şüphelide gözaltına alındı.

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Adilcevaz'da 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı
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