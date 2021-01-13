Adilcevaz'da 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz'a bağlı Yolçatı ve Erikbağı köylerinde 6 farklı adreste jandarma tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği, 80 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, 1 arama dedektörü, 3 bin 500 gram kıyılmış tütün, 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulurken, olayla ilgili 3 şüphelide gözaltına alındı.