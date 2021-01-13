AK Parti Marmaris ilçe teşkilatından yangın mağduru aileye yardım eli

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik İsmail ve Serpil Şener ile 7 yaşındaki çocuklarının yaşadığı ev elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu.



Yangının ardından AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililer aileyi ziyaret ederek ilk etapta acil ihtiyaç duyacakları gıda ve giysi yardımı yaptı. Partililer ayrıca ilkokul öğrencisi çocuğun derslerinden geri kalmaması için de kırtasiye ve tablet desteğinde bulundu. Ceyhun Gökmen, bundan sonraki süreçte de mağdur ailenin yanında olacaklarını belirtti.