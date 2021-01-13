Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Marmaris ilçe teşkilatından yangın mağduru aileye yardım eli

Marmaris ilçe teşkilatından yangın mağduru aileye yardım eli

’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü mahallesi Değirmenyanı mevkisinde Şener ailesine ait ev yandı. Aileyi ziyaret eden Marmaris ilçe teşkilatı aileye ilk etapta gıda ve giysi yardımı yaparken, 7 yaşındaki çocuklarına da derslerinden geri kalmaması için tablet hediye etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.1.2021 01:12 ABONE OL
AK Parti Marmaris ilçe teşkilatından yangın mağduru aileye yardım eli

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Değirmenyanı mevkiinde tek katlı prefabrik evde yaşayan üç kişilik İsmail ve Serpil Şener ile 7 yaşındaki çocuklarının yaşadığı ev elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında kül oldu.


Yangının ardından AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve partililer aileyi ziyaret ederek ilk etapta acil ihtiyaç duyacakları gıda ve giysi yardımı yaptı. Partililer ayrıca ilkokul öğrencisi çocuğun derslerinden geri kalmaması için de kırtasiye ve tablet desteğinde bulundu. Ceyhun Gökmen, bundan sonraki süreçte de mağdur ailenin yanında olacaklarını belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Marmaris ilçe teşkilatından yangın mağduru aileye yardım eli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA