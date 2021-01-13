Akdağmadeni Belediyesi kışa hazır

Akdağmadeni Belediyesi'nde karla mücadele ekipleri, iş makinelerinin bakımlarını tamamlarken bu yıl hasretle beklenen kar yağışına karşı hazırlıklar da tamamlandı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Yaz sezonunda ilçemizde yoğun bir şekilde gerçekleşen doğalgaz ve alt yapı çalışmaları sonrasında yollarımızda yenileme çalışması yapılırken birçok yolda da onarım çalışması gerçekleştirdik ve bu yıl ki karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırladık. Bu yıl geciken kış öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak 4 kepçe, 3 kamyon, 1 greyder, 3 traktör ve 40 personel ile hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu dönemde de halkımızın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeden, geçen yıl olduğu gibi aynı şekilde ve kararlılıkla kış sezonunu sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız" dedi.